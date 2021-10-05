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    Рио Фердинанд назвал главного фаворита на победу в АПЛ

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал главного фаворита в борьбе за титул чемпиона АПЛ.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «По первым 4-5 играм я считал главным фаворитом "Челси". Спустя 3 тура я думаю, что фаворитом является "Манчестер Сити". В матчах с сильными соперниками они выглядят впечатляюще. "Сити" доминировал в игре с "Челси", а также в первом тайме матча с "Ливерпулем".

    Возможно, они расстроены ничьей 2:2, но в целом "Манчестер Сити" играл впечатляюще. Я не сомневаюсь, что они будут доминировать в 99 % матчей, важно лишь завершать их в свою пользу. У "Манчестер Сити" есть опыт, класс и сильные игроки. В тактическом плане они на голову выше всех», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

    На данный момент «Челси» лидирует в турнирной таблице, имея 16 очков на счету.

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