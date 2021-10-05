Рио Фердинанд назвал главного фаворита на победу в АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»назвал главного фаворита в борьбе за титул чемпиона АПЛ.

«По первым 4-5 играм я считал главным фаворитом "Челси". Спустя 3 тура я думаю, что фаворитом является "Манчестер Сити". В матчах с сильными соперниками они выглядят впечатляюще. "Сити" доминировал в игре с "Челси", а также в первом тайме матча с "Ливерпулем".

Возможно, они расстроены ничьей 2:2, но в целом "Манчестер Сити" играл впечатляюще. Я не сомневаюсь, что они будут доминировать в 99 % матчей, важно лишь завершать их в свою пользу. У "Манчестер Сити" есть опыт, класс и сильные игроки. В тактическом плане они на голову выше всех», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

На данный момент «Челси» лидирует в турнирной таблице, имея 16 очков на счету.