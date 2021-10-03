Яя Туре готов в любое время помочь «Барселоне»

Тренер «Ахмата»высказался о ситуации в «Барселоне», за которую он играл с 2007 по 2010 год.

«Время, проведенное в "Барселоне", — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб поверил в меня, когда я еще был молодым игроком, пока не проявившим себя в топ-чемпионатах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

Возможно, сейчас "Барселона" переживает непростые времена, но моя вера в клуб сильна. "Барселона" всегда и в любое время может рассчитывать на меня, если я ей понадоблюсь. Ведь этот клуб, люди и болельщики навсегда останутся в моем сердце!» — написал Туре в своем Twitter.

На данный момент «Барселона» занимает девятое место в Ла Лиге. Команда Кумана набрала 12 очков после семи матчей.