ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНе хватило лишь голов. ЦСКА и «Краснодар» выдали огненный матч на «ВЭБ Арене»
  • 23:54
    • Гол и пас Суареса помогли «Атлетико» обыграть «Барселону»
  • 20:54
    • ЦСКА разошелся миром с «Краснодаром»
  • 18:57
    • «Челси» в большинстве вырвал победу у «Саутгемптона»
  • 23:45
    • «Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло»
  • 22:57
    • Игнашевич стал главным тренером «Балтики»
    Все новости спорта

    Яя Туре готов в любое время помочь «Барселоне»

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Ахмат Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тренер «Ахмата» Яя Туре высказался о ситуации в «Барселоне», за которую он играл с 2007 по 2010 год.

    Яя Туре
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яя Туре

    «Время, проведенное в "Барселоне", — одно из лучших воспоминаний в моей игровой карьере. Клуб поверил в меня, когда я еще был молодым игроком, пока не проявившим себя в топ-чемпионатах. Я всегда буду благодарен клубу за то, что он для меня сделал.

    Возможно, сейчас "Барселона" переживает непростые времена, но моя вера в клуб сильна. "Барселона" всегда и в любое время может рассчитывать на меня, если я ей понадоблюсь. Ведь этот клуб, люди и болельщики навсегда останутся в моем сердце!» — написал Туре в своем Twitter.

    На данный момент «Барселона» занимает девятое место в Ла Лиге. Команда Кумана набрала 12 очков после семи матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Прервет ли «Сочи» серию поражений в матчах с «Зенитом»?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры