«Сент-Этьен» — «Лион»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 9-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 41-й минуте открыли гости — отличился Уссем Ауар с передачи Лукаса Пакеты.

На 74-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве — прямую красную карточку за игру руцкой за пределами штрафной получил вратарь Антони Лопеш, которого в рамке заменил Юлиан Поллерсбек.

А уже в компенсированное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Вахби Хазри.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Лион 1:1 Гол: 0:1 Уссем Ауа (42') Сент-Этьен: Etienne Green, Махди Камара, Ароль Мукуди, Тимоте Колодзейчак, Мигель Трауко, Зеду Юссуф, Иван Неу (Ромен Амума, 65'), Арно Норден (Люка Гурна-Дуат, 65'), Ряд Будебуз (Адиль Аушиш, 79'), Дени Буанга (Жан-Филипп Крассо, 88'), Вахби Хазри Лион: Лукас Пакета, Карл Токо Экамби, Уссем Ауа (Malo Gusto, 88'), Шердан Шакири (Julian Pollersbeck, 76'), Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 88'), Максанс Какере, Энрике, Синали Дьоманде, Жером Боатенг (Джейсон Денайер, 68'), Лео Дюбуа, Антони Лопеш Предупреждения: Арно Норден (32'), Махди Камара (45 + 4'), Лео Дюбуа (45 + 4'), Карл Токо Экамби (90 + 1'), Джейсон Денайер (90 + 4') Удаление: Антони Лопеш (74')

«Сент-Этьен» занимает последнее, 20-е место, набрав 4 очка. Команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне. «Лион» с 13 очками поднялся на десятую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

В следующем матче «Лион» 16 октября примет «Монако», а «Сент-Этьен» днем позднее встретится в гостях с «Страсбуром».