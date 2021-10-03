«Нефтехимик» — «Енисей»: счет матча 2:3, обзор голов

Нижнекамскийуступил красноярскому(2:3) в матче 15-го тура Первенства ФНЛ.

Дублем в составе победителей отметился Михаил Комков, победный гол с пенальти в добавленное время забил Алексей Скворцов.

За хозяев голы забили Мераби Уридия (с пенальти) и Артем Котик.

Красноярцы с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Валерия Кичина.

«Нефтехимик» в концовке лишился Павла Баранова. Именно этот эпизод и привел к 11-метровому удару, который решил исход встречи.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Енисей 2:3 Голы: 1:0 Merabi Uridia (пенальти) (32'), 1:1 Михаил Комков (64'), 1:2 Михаил Комков (67'), 2:2 Artem Kotik (78'), 2:3 Алексей Скворцов (пенальти) (90') Предупреждения: Валерий Кичин (16'), Олег Ланин (19'), German Ferreyra (41'), Maksim Shiryaev (55'), Pavel Baranov (63'), Александр Масловский (71'), Валерий Кичин (73'), Tomas Rukas (80'), Александр Зотов (87'), Pavel Baranov (90 + 1')

«Енисей» с 17 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ. У «Нефтехимика» 24 очка и 7-я позиция.