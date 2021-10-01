Гаджиев оценил выступления российских клубов в еврокубках

Российский тренерподелился впечатлениями от выступлений российских клубов в еврокубках.

«В целом наши клубы выступили лучше, чем в прошлые годы. Все отчасти достойно отыграли свои матчи. "Зенит" вырвал просто безапелляционную победу. Нельзя сказать, что соперник был слабее, но тем не менее выиграли уверенно.

"Спартак" сыграл на два порядка лучше, чем он играл в предыдущих европейских играх: что с "Бенфикой", что с "Легией". Красно-белые провели и эту игру с "Наполи", и последний матч в чемпионате на более качественном уровне. В основном, как мне кажется, за счет высокой мобильности. Конечно, на результат повлияло удаление в составе соперника, но в любом случае выиграть у итальянцев — хороший результат.

"Локомотив" выступил хуже "Зенита" и "Спартака" не только по результату, но и по содержанию. Понятно, что соперник непростой и выше классом. Но и "Наполи" выше красно-белых по уровню мастерства отдельных игроков. В целом, мне кажется, наши клубы выступили нормально. И несмотря на поражение "Локомотива", у него остаются шансы войти в весну. Мы не можем сказать, что преимущество других команд значительнее», — сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» на своем поле разгромил «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов, «Спартак» одержал выездную победу над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, а «Локомотив» также в рамках ЛЕ в гостях проиграл «Лацио» (0:2).