Сульшер: «МЮ» повезло в концовке матча с «Вильярреалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»высказался о победе в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

«Такое частенько случается на "Олд Траффорд". Такое не раз происходило ранее. В концовке мы попытали счастья, и нам повезло. Против "Вильярреала" трудно играть. Эту команду нелегко обыгрывать.

Матч получился трудным, потому что мы играли дома и хотели победить. Если бы не пошли ва-банк и не стали давить, они бы спокойно отсиживались в обороне», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

После этой победы у МЮ три очка и третье место в таблице группы F. «Вильярреал» идет последним с одним баллом на счету.