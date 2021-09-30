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    Сульшер: «МЮ» повезло в концовке матча с «Вильярреалом»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победе в матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1).

    Уле-Гуннар Сульшер
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    Уле-Гуннар Сульшер

    «Такое частенько случается на "Олд Траффорд". Такое не раз происходило ранее. В концовке мы попытали счастья, и нам повезло. Против "Вильярреала" трудно играть. Эту команду нелегко обыгрывать.

    Матч получился трудным, потому что мы играли дома и хотели победить. Если бы не пошли ва-банк и не стали давить, они бы спокойно отсиживались в обороне», — цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА.

    После этой победы у МЮ три очка и третье место в таблице группы F. «Вильярреал» идет последним с одним баллом на счету.

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