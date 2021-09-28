«Шахтер» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Интера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45 по московскому времени.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Бастони, Димарко, Шкриньяр, Барелла, Брозович, Весино, Джеко, Мартинес.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Интеру». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Шахтера» — 5.70, на ничью — 4.23. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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