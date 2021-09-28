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    Пятов и Педриньо — в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Интером»

    «Шахтер» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Интера» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Андрей Пятов
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    Андрей Пятов

    Встреча группы D пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:45 по московскому времени.

    «Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре, Исмаили, Педриньо.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер»: Ханданович, Дюмфрис, де Врей, Бастони, Димарко, Шкриньяр, Барелла, Брозович, Весино, Джеко, Мартинес.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Интеру». Коэффициент на его победу — 1.69, на успех «Шахтера» — 5.70, на ничью — 4.23. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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