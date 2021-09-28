ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Быки» затоптали «барсов». «Краснодар» вдевятером выиграл южное дерби Юрий СеминПора на пенсию. У Семина не получилось в «Ростове» «Спартак» — «Уфа»Размялись перед «Наполи». «Спартак» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Уфу»
  • 23:47
    • Гол Осимхена помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
  • 21:10
    • «Лацио» обыграл «Рому» в столичном дерби
  • 20:58
    • «Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи»
  • 20:27
    • «Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
  • 19:08
    • «Барселона» крупно обыграла «Леванте»
  • 23:58
    • Дубль Пайета не спас «Марсель» от опражения в матче с «Лансом»
  • 19:42
    • «Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Интер» сразу ошарашит «горняков»?

    «Шахтер» Д — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига чемпионов, 28 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лассина Траоре
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 19:45 мск. «Шахтер» Д — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 28 Сентября 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 19:45 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Шахтер» Д

    Поражение в стартовом туре от «Шерифа» (2:0) стало для «горняков» настоящим шоком. При этом, «Шахтер» Д сразу исправился в Суперкубке Украины.

    В своем последнем матче чемпионата Украины «Шахтер» Д победил. Команда Роберто Де Дзерби снесла с газона «Верес» (4:1).

    В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 22 очка, и «Шахтер» Д еще привычно борется за чемпионство с киевским «Динамо».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Атака команды целиком и полностью построена на сильных качествах бразильцев. При этом результативно действует легионер из Буркина-Фасо Лассина Траоре.

    «Интер»

    Итальянцы стартовали с минимального поражения. Мадридский «Реал» в концовке поверг шок публику, собравшуюся на трибунах «Сан-Сиро».

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Интер» дома расписал мировую с «Аталантой» (2:2).

  • Тяжелейший старт. «Интер» никак не заслужил поражения
  • В матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде обыграл «Интер» со счетом 1:0. Подробнее в нашем обзоре
  • 16/09/2021

    • 3 место в Серии А — не провал, однако цель клуба состоит в повторении минувшего чемпионского сезона. Тем паче, атака «Интера» — сильнейшая в лиге (20 мячей).

    Пока что со своими обязанностями отлично справляется Эдин Джеко. Босниец в 6 матчах отличился 5 раз, и, похоже, «Интер» уже научился обходиться без Лукаку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.55, на ничью за 4.50, а на «Шахтер» Д — за 5.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева неплохо атакуют, но команде Де Дзерби явно недостает стабильности.

    «Интер» в последних матчах не показывает своих лучших качеств, но наверняка настроится на матч Лиги чемпионов.

    Итальянцы смотрятся сильнее, к тому же блестяще атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Северсталь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тулуза — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.21
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Д — «Интер»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.09.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» сразу ошарашит «горняков»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры