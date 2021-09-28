«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 19:45 мск. «Шахтер» Д — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

Поражение в стартовом туре от «Шерифа» (2:0) стало для «горняков» настоящим шоком. При этом, «Шахтер» Д сразу исправился в Суперкубке Украины.

В своем последнем матче чемпионата Украины «Шахтер» Д победил. Команда Роберто Де Дзерби снесла с газона «Верес» (4:1).

В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 22 очка, и «Шахтер» Д еще привычно борется за чемпионство с киевским «Динамо».

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Атака команды целиком и полностью построена на сильных качествах бразильцев. При этом результативно действует легионер из Буркина-Фасо Лассина Траоре.

«Интер»

Итальянцы стартовали с минимального поражения. Мадридский «Реал» в концовке поверг шок публику, собравшуюся на трибунах «Сан-Сиро».

Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Интер» дома расписал мировую с «Аталантой» (2:2).

3 место в Серии А — не провал, однако цель клуба состоит в повторении минувшего чемпионского сезона. Тем паче, атака «Интера» — сильнейшая в лиге (20 мячей).

Пока что со своими обязанностями отлично справляется Эдин Джеко. Босниец в 6 матчах отличился 5 раз, и, похоже, «Интер» уже научился обходиться без Лукаку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.55, на ничью за 4.50, а на «Шахтер» Д — за 5.00.

Хозяева неплохо атакуют, но команде Де Дзерби явно недостает стабильности.

«Интер» в последних матчах не показывает своих лучших качеств, но наверняка настроится на матч Лиги чемпионов .

Итальянцы смотрятся сильнее, к тому же блестяще атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.