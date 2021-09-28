«Шахтер» Д
Поражение в стартовом туре от «Шерифа» (2:0) стало для «горняков» настоящим шоком. При этом, «Шахтер» Д сразу исправился в Суперкубке Украины.
В своем последнем матче чемпионата Украины «Шахтер» Д победил. Команда Роберто Де Дзерби снесла с газона «Верес» (4:1).
В своем чемпионате команда занимает 2 место. В ее активе 22 очка, и «Шахтер» Д еще привычно борется за чемпионство с киевским «Динамо».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Атака команды целиком и полностью построена на сильных качествах бразильцев. При этом результативно действует легионер из Буркина-Фасо Лассина Траоре.
«Интер»
Итальянцы стартовали с минимального поражения. Мадридский «Реал» в концовке поверг шок публику, собравшуюся на трибунах «Сан-Сиро».
Вот только в своем чемпионате команда стартовала не так уверенно. В минувшем туре «Интер» дома расписал мировую с «Аталантой» (2:2).
3 место в Серии А — не провал, однако цель клуба состоит в повторении минувшего чемпионского сезона. Тем паче, атака «Интера» — сильнейшая в лиге (20 мячей).
Пока что со своими обязанностями отлично справляется Эдин Джеко. Босниец в 6 матчах отличился 5 раз, и, похоже, «Интер» уже научился обходиться без Лукаку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.55, на ничью за 4.50, а на «Шахтер» Д — за 5.00.
Хозяева неплохо атакуют, но команде Де Дзерби явно недостает стабильности.
Итальянцы смотрятся сильнее, к тому же блестяще атакуют. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.