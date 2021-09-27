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    Шварц: Лещук доказал свою состоятельность

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Рубином» (2:0) в девятом туре чемпионата России оценил игру вратаря Игоря Лещука.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Лещук защищал ворота «Динамо» в трех предыдущих матчах, в которых не пропустил ни одного мяча. Основной вратарь «Динамо» Антон Шунин не играл из-за травмы.

    «Что касается игры Лещука, для нас очень важно, чтобы на каждой позиции была здоровая конкуренция.

    Конечно, Игорь как сегодня, так и в предыдущих играх доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию.

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    • В то же время мы ждем, когда полностью восстановится Шунин. Мы не выделяем кого-то из вратарей — они оба важны для нас», — приводит слова немецкого специалиста «Чемпионат».

    После девяти туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре очка от «Зенита».

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