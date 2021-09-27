Шварц: Лещук доказал свою состоятельность

Главный тренер «Динамо»после победы над «Рубином» (2:0) в девятом туре чемпионата России оценил игру вратаря

Лещук защищал ворота «Динамо» в трех предыдущих матчах, в которых не пропустил ни одного мяча. Основной вратарь «Динамо» Антон Шунин не играл из-за травмы.

«Что касается игры Лещука, для нас очень важно, чтобы на каждой позиции была здоровая конкуренция.

Конечно, Игорь как сегодня, так и в предыдущих играх доказал свою состоятельность и профессиональную компетенцию.

В то же время мы ждем, когда полностью восстановится Шунин. Мы не выделяем кого-то из вратарей — они оба важны для нас», — приводит слова немецкого специалиста «Чемпионат».

После девяти туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре очка от «Зенита».