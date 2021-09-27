Голкипер «Динамо» Лещук: Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Шуниным

Голкипер «Динамо»после победы над «Рубином» (2:0) высказался по поводу своих перспектив закрепиться в основном составе команды.

Лещук защищал ворота «Динамо» в трех предыдущих матчах, в которых не пропустил ни одного мяча. Основной вратарь «Динамо» Антон Шунин не играл из-за травмы.

«До этого у меня уже была серия из семи или восьми матчей подряд, когда я выходил в основе. Я готовился к тому, что шанс будет и им нужно будет воспользоваться. Сейчас достаточно неплохо играю, нужно продолжать дальше, а там главный тренер решит, кто будет играть.

Я и до этого чувствовал, что на одном уровне с Антоном [Шуниным]. Тренер не раз отмечал, что у нас хороший вратарский коллектив. Тот же Ваня [Будачев] пришел не совсем сильным, но за время в "Динамо" он спрогрессировал и может составить конкуренцию мне или Антону», — приводит слова Лещуку «Спорт-Экспресс».