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    Все новости спорта

    УЕФА призвал ФИФА к диалогу в вопросе проведения ЧМ каждые два года

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    УЕФА на своем сайте выпустил с заявление по поводу рассмотрения ФИФА варианта проведения чемпионатов мира каждые два года.

    УЕФА
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    УЕФА

    «Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы, и предложению проводить его чаще, но мы предпочитаем подходить к столь щекотливому вопросу комплексно, а не спекулятивно.

    УЕФА разочарован принятой методологией, которая привела к тому, что проекты радикальных реформ открыто продвигались, прежде чем была предоставлена возможность провести всесторонние консультации.

    С этим планом связаны серьезные проблемы:

    — снижение значимости мирового футбольного события №1, проведение которого раз в четыре года придает ему изюминку, с чем выросли поколения болельщиков;

    — сокращение спортивных возможностей для более слабых национальных сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами;

    — риск для здоровья игроков, которые вынуждены каждый год участвовать в летних соревнованиях высокой интенсивности вместо более длительных перерывов для восстановления сил;

    — риск для будущего женских турниров, лишенных эксклюзивных слотов и затмеваемых близостью ведущих мужских турниров.

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    • Это лишь некоторые из опасений, которые на первый взгляд вызывает предложение ФИФА. Их нельзя развеять просто необоснованными рекламными лозунгами о предполагаемых преимуществах более плотного календаря для финальных турниров.

    УЕФА считает, что будущее международного календаря должно стать предметом подлинных консультаций и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и ключевыми заинтересованными сторонами соревнований, начав с открытого обсуждения предполагаемых проблем и рассмотрения ряда возможных решений.

    14 сентября УЕФА и 55 ассоциаций-членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальную встречу с ними, чтобы высказать свои опасения по поводу таких планов. УЕФА и ассоциации до сих пор не получили ответа от ФИФА на этот запрос», — говорится в заявлении.

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