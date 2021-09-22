УЕФА призвал ФИФА к диалогу в вопросе проведения ЧМ каждые два года

УЕФА на своем сайте выпустил с заявление по поводу рассмотрения ФИФА варианта проведения чемпионатов мира каждые два года.

«Мы благодарны за внимание, уделяемое чемпионату Европы, и предложению проводить его чаще, но мы предпочитаем подходить к столь щекотливому вопросу комплексно, а не спекулятивно.

УЕФА разочарован принятой методологией, которая привела к тому, что проекты радикальных реформ открыто продвигались, прежде чем была предоставлена возможность провести всесторонние консультации.

С этим планом связаны серьезные проблемы:

— снижение значимости мирового футбольного события №1, проведение которого раз в четыре года придает ему изюминку, с чем выросли поколения болельщиков;

— сокращение спортивных возможностей для более слабых национальных сборных из-за замены регулярных матчей финальными турнирами;

— риск для здоровья игроков, которые вынуждены каждый год участвовать в летних соревнованиях высокой интенсивности вместо более длительных перерывов для восстановления сил;

— риск для будущего женских турниров, лишенных эксклюзивных слотов и затмеваемых близостью ведущих мужских турниров.

Это лишь некоторые из опасений, которые на первый взгляд вызывает предложение ФИФА. Их нельзя развеять просто необоснованными рекламными лозунгами о предполагаемых преимуществах более плотного календаря для финальных турниров.

УЕФА считает, что будущее международного календаря должно стать предметом подлинных консультаций и обмена мнениями между ФИФА, конфедерациями и ключевыми заинтересованными сторонами соревнований, начав с открытого обсуждения предполагаемых проблем и рассмотрения ряда возможных решений.

14 сентября УЕФА и 55 ассоциаций-членов обратились в ФИФА с просьбой организовать специальную встречу с ними, чтобы высказать свои опасения по поводу таких планов. УЕФА и ассоциации до сих пор не получили ответа от ФИФА на этот запрос», — говорится в заявлении.