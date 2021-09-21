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    Комбаров о «Спартаке»: Я бы на месте руководства начал задумываться о смене тренера

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    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу возможной отставки Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит.

    Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер.

    Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может его увольнять слишком дорого, поэтому все так.

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    • Витория пришел и ему не дали сделать своих покупок, он пришел в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идет большая игра, "Спартак" — это миллионы болельщиков, так что жалеть здесь никого не надо», — приводит слова Комбарова «РБК-Спорт».

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    Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.

    Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.

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