Комбаров о «Спартаке»: Я бы на месте руководства начал задумываться о смене тренера

Бывший защитник «Спартака»высказался по поводу возможной отставкис поста главного тренера красно-белых.

«Явно нужно что-то менять. Я бы на месте руководства намного раньше начал задумываться о смене главного тренера. Результат сам за себя говорит.

Я не понимаю даже, что проповедует этот тренер.

Замены — это отдельный разговор. Проигрываем в конце, а он убирает Джикию. Не знаю, что внутри происходит там. Может его увольнять слишком дорого, поэтому все так.

Витория пришел и ему не дали сделать своих покупок, он пришел в команду, где под него ничего сделано не было. С этой стороны его можно понять. Но идет большая игра, "Спартак" — это миллионы болельщиков, так что жалеть здесь никого не надо», — приводит слова Комбарова «РБК-Спорт».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В понедельник красно-белые проиграли ЦСКА (0:1).

Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.

Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.