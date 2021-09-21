Генич: Думаю, сегодня-завтра «Спартак» сделает объявление по Витории

Известный комментаторсчитает, чтов ближайшее время объявит об увольнениис поста главного тренера.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров. В понедельник красно-белые проиграли ЦСКА (0:1).

«Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в "Спартаке" уже созрело. Вчера об этом не решили заявлять, чтобы не рубить с горяча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью.

Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорен и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова.

Когда это случится — вопрос времени. Впереди "Уфа", с которой "Спартаку" исторически непросто. Да я и не очень понимаю, зачем тянуть до "Уфы". Думаю, сегодня-завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки тренеру никакой нет», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории.

Витория возглавил «Спартак» перед началом текущего сезона, подписав контракт до лета 2023 года.