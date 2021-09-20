Суд дал УЕФА пять дней на отмену санкций в отношении основателей Суперлиги

Судья 17-го суда Мадридапоставил ультиматум главе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)в связи с санкциями в отношении учредителей европейской Суперлиги.

Испанский суд потребовал от УЕФА снять все санкции с «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». В решении суда отмечается, что УЕФА «не доказал, что он приступил к отмене дисциплинарных санкций», сообщает Marca.

По словам судьи, «УЕФА стоит вне закона, открыто продвигая методы, которые ставят под угрозу принцип свободной конкуренции».

Высший орган европейского футбола должен опубликовать на своем официальном веб-сайте предупреждение о том, что Чеферин может быть привлечен к ответственности за преступление неповиновения.

30 июня УЕФА проиграл судебное разбирательство по делу об организации Суперлиги и обязан был отменить санкции против клубов-учредителей.