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    «Монако» сыграл вничью с «Ниццей», Головин забил гол

    «Ницца» — «Монако»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в выездном матче шестого тура французской Лиги 1.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Встреча, которая прошла на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 2:2.

    Россиянин Александр Головин открыл счет на 39-й минуте. Хозяева ответили голом Анди Делора на 51-й минуте. А на 73-й минуте Хишем Будауи принес «красно-черным» минимальный перевес.

    «Монегаски» отыгрались на 77-й минуте усилиями Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти.

    У хозяев на 82-й минуте пенальти не забил Амин Гуири.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Монако 2:2
    Голы: 0:1 Александр Головин (39'), 1:1 Анди Делорт (52'), 2:1 Hichem Boudaoui (74'), 2:2 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (77') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба (Юсеф Аталь, 57'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Калвин Стенгс (Флавьюс Данильюк, 89'), Пабло Росарио (Кефрен Тюрам-Юльен, 89'), Марио Лемина, Hichem Boudaoui, Каспер Дольберг (Анди Делорт, 15'), Амин Гуири Монако: Александр Головин (Софьян Диоп, 72'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 81'), Желсон Мартинш (Кевин Фолланд, 61'), Caio Henrique, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Гильермо Марипан (Страхиня Павлович, 81'), Аксель Дисаси (Крепин Дьятта, 73'), Александр Нюбель Предупреждения: Юсеф Аталь (58'), Бенуа Бадьяшиль (81'), Данте (87'), Софьян Диоп (88')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает 13-е место (5 очков), а «Ницца» — четвертое (10 очков).

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