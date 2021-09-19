Де Росси может сменить Михайловича в «Болонье»

Главный тренер «Болоньи»может покинуть свой пост после разгрома в матче чемпионата Италии с(1:6), сообщает TMW.

Сербского специалиста может сменить Даниэле Де Росси. Ассистент Роберто Манчини в тренерском штабе сборной Италии уже контактировал с клубом летом. Следующие матчи могут стать определяющими для Михайловича.

Де Росси — бывший капитан «Ромы», чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодежного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах в составе сборной Италии.

«Болонья» идет 8-й после четырех игр с 7 очками.