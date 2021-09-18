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    «Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд

    «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на поединок 8 тура РПЛ, который начнется в 16:30 мск.

    Павел Мамаев
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    Павел Мамаев

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Божин, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.

    «Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Тугарев, Сухомлинов, Исик, Гигович, Полоз, Турищев, Соу.

    Ознакомиться с прогнозом на поединок можно перейдя по ссылке.

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