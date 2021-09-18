«Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

Павел Мамаев Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Божин, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.
«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Терентьев, Тугарев, Сухомлинов, Исик, Гигович, Полоз, Турищев, Соу.
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