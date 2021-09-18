«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» постепенно поднимаются по турнирной таблице. Как минимум, самарцы уже покинули опасную зону, да и по игре смотрятся неплохо.

На текущий момент в активе у «крылышек» 7 набранных очков. Самарцы находятся на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

В минувшем туре «Крылья Советов» уступили. Выезд в столицу к «Локомотиву» завершился поражением (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

Матчи против «Ростова» даются самарцам достаточно неплохо. Из пяти последних поединков «крылышки» выиграли в двух при одной неудаче.

«Ростов»

Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Ростовчане начинали чемпионат еще под руководством Валерия Карпина, теперь же с командой работает Юрий Семин.

На текущий момент «Ростов» занимает 12 место с 6 очками в активе. Причем забили подопечные Семина всего 8 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 13.

В минувшем туре «Ростов» добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

Рука Семина видна по динамике результатов команды. Ростовчане не проигрывают уже на протяжении календарного месяца.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 3.40.

Хозяева нестабильны, но стараются демонстрировать атакующий футбол .

«Ростов» едет в гости за очками, к тому же не проигрывает в течение месяца.

Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо находятся в непростом турнирном положении. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.