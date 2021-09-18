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    «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, РПЛ, 18 сентября 2021 года

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    Игорь Осинькин
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» постепенно поднимаются по турнирной таблице. Как минимум, самарцы уже покинули опасную зону, да и по игре смотрятся неплохо.

    На текущий момент в активе у «крылышек» 7 набранных очков. Самарцы находятся на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.

    В минувшем туре «Крылья Советов» уступили. Выезд в столицу к «Локомотиву» завершился поражением (2:0).

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    Матчи против «Ростова» даются самарцам достаточно неплохо. Из пяти последних поединков «крылышки» выиграли в двух при одной неудаче.

    «Ростов»

    Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Ростовчане начинали чемпионат еще под руководством Валерия Карпина, теперь же с командой работает Юрий Семин.

    На текущий момент «Ростов» занимает 12 место с 6 очками в активе. Причем забили подопечные Семина всего 8 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 13.

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    • В минувшем туре «Ростов» добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).

    Рука Семина видна по динамике результатов команды. Ростовчане не проигрывают уже на протяжении календарного месяца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 3.40.

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    Хозяева нестабильны, но стараются демонстрировать атакующий футбол.

    «Ростов» едет в гости за очками, к тому же не проигрывает в течение месяца.

    Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо находятся в непростом турнирном положении. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Крылья Советов» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. А в Самаре будут забивать!
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