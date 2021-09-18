«Крылья Советов»
«Крылья Советов» постепенно поднимаются по турнирной таблице. Как минимум, самарцы уже покинули опасную зону, да и по игре смотрятся неплохо.
На текущий момент в активе у «крылышек» 7 набранных очков. Самарцы находятся на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.
В минувшем туре «Крылья Советов» уступили. Выезд в столицу к «Локомотиву» завершился поражением (2:0).
Матчи против «Ростова» даются самарцам достаточно неплохо. Из пяти последних поединков «крылышки» выиграли в двух при одной неудаче.
«Ростов»
Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Ростовчане начинали чемпионат еще под руководством Валерия Карпина, теперь же с командой работает Юрий Семин.
На текущий момент «Ростов» занимает 12 место с 6 очками в активе. Причем забили подопечные Семина всего 8 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 13.
В минувшем туре «Ростов» добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1).
Рука Семина видна по динамике результатов команды. Ростовчане не проигрывают уже на протяжении календарного месяца.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Ростов» — за 3.40.
«Ростов» едет в гости за очками, к тому же не проигрывает в течение месяца.
Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо находятся в непростом турнирном положении. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.