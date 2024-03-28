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    НХЛ. «Тампа» взяла верх над «Бостоном», «Оттава» победила «Баффало»

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    «Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Российский нападающий Никита Кучеров в концовке встречи забросил одну шайбу в пустые ворота. Теперь у него 124 (42+82) очка в этом сезоне. Он возглавляет гонку бомбардиров.

    Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков по воротам и сделал голевую передачу.

    «Тампа» набрала 87 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на второй строчке — 99 очков.

    «Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.

    Российский защитник гостей Артем Зуб отметился заброшенной шайбой. Теперь у него в этом сезоне 4 гола и 20 голевых передач (24 очка).

    «Оттава» набрала 66 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 73 очка.

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