«Эльче» — «Леванте»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 5-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Лукас Перес. На 55-й минуте хавбек левантийцев Хосе Луис Моралес сравнял счет.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Леванте 1:1 Голы: 1:0 Лукас Перес (33'), 1:1 Хосе Моралес Луис (55') Эльче: Кико Касилья, Энсо Роко (Антонио Барраган, 77'), Гонсало Верду, Диего Гонсалес, Элибельтон Паласиос, Рауль Гутьеррес, Омар Маскарель (Иван Марконе, 86'), Тете Моренте (Пере Милья, 61'), Хоан Мохика, Дарио Бенедетто (Хавьер Пасторе, 61'), Лукас Перес (Гидо Каррильо, 77') Леванте: Даниэль Гомес (Alejandro Cantero, 70'), Хосе Моралес Луис (Рохер, 77'), Карлос Клерк, Пабло Мартинес, Микаэль Мальса (Робер, 81'), Пепелу (Неманья Радоя, 70'), Сон, Рубен Везу, Оскар Дуарте, Серхио Постиго (Шкодран Мустафи, 81'), Дани Карденас Предупреждения: Энсо Роко (29'), Пабло Мартинес (53'), Гонсало Верду (55'), Рубен Везу (82')

После пяти туров в испанской Примере «Эльче» располагается на 10-м месте в таблице Примеры с 6 очками в активе. «Леванте» (4) — на 14-м месте.

В шестом туре «Эльче» сыграет на выезде с «Вильярреалом», а «Леванте» примет дома «Сельту».