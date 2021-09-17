Попов: Тикнизян просто не умеет играть в обороне

Бывший футболист «Амкара» и «Рубина»раскритиковал защитника «Локомотива»после домашнего матча с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Тикнизян был удален на 58-й минуте после повторного предупреждения.

«Ушел спать после 57-й минуты. Тикнизян просто не умеет играть в обороне. Это он же в ЦСКА слева выходил? Ломовицкий, Тикнизян и еще очень много молодых футболистов, которые просто не умеют играть в обороне, а также действовать один в один.

Это бич России, сейчас нет школы нормальной. Сейчас все типа вроде техничные, с азартом в глазах. Но это не азарт — это бомба замедленного действия.

Удаление было совсем не к месту. Вероятно, что "Локомотив" без него смог бы выиграть, а в итоге еле свел матч к ничьей. Они ведь выдерживали давление, но Тикнизяна хватило вот на 60 минут, дальше он "выключился". А ведь до этого "Локо" пытался гнуть свою линию, это могло привести к нужному результату.

"Зенит" тоже выглядел неплохо, команда старалась показывать свой футбол, но, к сожалению, пропустила в конце встречи», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Во втором туре группового этапа Лиги Европы 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Лацио».