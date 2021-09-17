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    Попов: Тикнизян просто не умеет играть в обороне

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    Бывший футболист «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов раскритиковал защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна после домашнего матча с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Наир Тикнизян (справа)
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    Наир Тикнизян (справа)

    Тикнизян был удален на 58-й минуте после повторного предупреждения.

    «Ушел спать после 57-й минуты. Тикнизян просто не умеет играть в обороне. Это он же в ЦСКА слева выходил? Ломовицкий, Тикнизян и еще очень много молодых футболистов, которые просто не умеют играть в обороне, а также действовать один в один.

    Это бич России, сейчас нет школы нормальной. Сейчас все типа вроде техничные, с азартом в глазах. Но это не азарт — это бомба замедленного действия.

    Удаление было совсем не к месту. Вероятно, что "Локомотив" без него смог бы выиграть, а в итоге еле свел матч к ничьей. Они ведь выдерживали давление, но Тикнизяна хватило вот на 60 минут, дальше он "выключился". А ведь до этого "Локо" пытался гнуть свою линию, это могло привести к нужному результату.

    "Зенит" тоже выглядел неплохо, команда старалась показывать свой футбол, но, к сожалению, пропустила в конце встречи», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

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