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    Лебеденко: Черчесов как-то оштрафовал на 10 тысяч долларов

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    Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился воспоминаниями о периоде карьеры в грозненском «Ахмате», когда команду возглавлял Станислав Черчесов.

    Игорь Лебеденко
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    Игорь Лебеденко

    «У него была крутая фишка — принимать удар на себя. Саламыч говорил, что мы не будем ощущать слухи, сплетни, критику, давление со стороны руководства и болельщиков. В результате так и было. Мы даже не знали, что вокруг команды происходит.

    У меня тоже самый большой штраф в карьере от него. Меня Черчесов оштрафовал на 10 тысяч долларов, когда я не смог приехать на тренировку.

    Не слишком ли жестко? Саламыч умеет...Он жесткий, любит дисциплину, но справедливый. Когда я был в "Ростове" (еще до "Терека" и "Рубина"), пошел слух что он туда приедет. Все напряглись — типа придет тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял, он не страшный, нормальный мужик — со своим видением футбола.

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    • Он человек, который может настроить игроков на 120 процентов, тренер-мотиватор. И один из немногих, кто может выдержать серьезное давление — перед ЧМ он это доказал», — приводит слова Лебеденко Sport24.

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