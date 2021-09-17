Лебеденко: Черчесов как-то оштрафовал на 10 тысяч долларов

Нападающий московского «Торпедо»поделился воспоминаниями о периоде карьеры в грозненском «Ахмате», когда команду возглавлял

«У него была крутая фишка — принимать удар на себя. Саламыч говорил, что мы не будем ощущать слухи, сплетни, критику, давление со стороны руководства и болельщиков. В результате так и было. Мы даже не знали, что вокруг команды происходит.

У меня тоже самый большой штраф в карьере от него. Меня Черчесов оштрафовал на 10 тысяч долларов, когда я не смог приехать на тренировку.

Не слишком ли жестко? Саламыч умеет...Он жесткий, любит дисциплину, но справедливый. Когда я был в "Ростове" (еще до "Терека" и "Рубина"), пошел слух что он туда приедет. Все напряглись — типа придет тиран. Но потом через несколько лет я с ним встретился и понял, он не страшный, нормальный мужик — со своим видением футбола.

Он человек, который может настроить игроков на 120 процентов, тренер-мотиватор. И один из немногих, кто может выдержать серьезное давление — перед ЧМ он это доказал», — приводит слова Лебеденко Sport24.