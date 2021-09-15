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    «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы

    «Спартак» — «Легия»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от польской «Легии» (0:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы в группе С.

    Фрагмент матча
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    Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Мучи на фланге убежал от Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, Лирим Кастрати набежал и поразил пустой угол ворот.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Спартак — Легия 0:1
    Спартак: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Зелимхан Бакаев, 82'), Наиль Умяров, Роман Зобнин (Йоррит Хендрикс, 23'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Александр Соболев, 82'), Эсекьель Понсе, Квинси Промес Легия: Махир Эмрели (Томаш Пекхарт, 82'), Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 90'), Филип Младенович, Лукиньяс (Ernest Muci, 83'), Игорь Харатин (Лирим Кастрати, 59'), Бартош Слиш, Mattias Johansson, Maik Nawrocki, Матеуш Ветеска, Артур Енджейчик, Артур Боруц Предупреждения: Самуэль Жиго (48'), Матеуш Ветеска (50'), Наиль Умяров (52'), Mattias Johansson (55'), Артур Енджейчик (68'), Александр Ломовицкий (90'), Жозуэ (90'), Зелимхан Бакаев (90 + 6')

    На данный момент «Спартак» занимает последнюю строчку в группе С, «Легия» располагается на первом месте.

    Следующий матч москвичи проведут против «Наполи», а «Легия» сыграет с «Лестером». Обе игры состоятся 30 сентября.

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