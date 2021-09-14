«Севилья» — «Зальцбург»: прогноз, составы и коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между

«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич, Фернандо, Жордан, Гомес, Сусо, Эн-Несири.

«Ред Булл Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд, Ааронсон, Сучич, Адейеми, Шешко.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на ее победу — 1.78, на успех «Зальцбурга» — 5.49, на ничью — 4.02. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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