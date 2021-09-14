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    В Севилье не будет недостатка в голах?

    «Севилья» — «Зальцбург». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига чемпионов, 14 сентября 2021 года

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    Фернандо Режес
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Зальцбургом» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:45 мск. «Севилья» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 14 Сентября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:45 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Севилья»

    Севильцы — известные еврокубковые бойцы, но на уровне Лиги чемпионов эта команда все никак не проявит себя в полной мере. Нынешний турнир — неплохой шанс для этого.

    Сезон в Примере команда начала вполне прилично. К тому же, в кадровом плане Юлен Лопетеги может рассчитывать на полную обойму.

    Севильцы наверняка сыграют первым номером. Ко всему прочему, команда Лопетеги имеет крепкие тылы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Севилья» уже имеет опыт противостояний с «Зальцбургом». 13 лет назад оба матча завершились со счетом 2:0 в пользу испанцев.

    «Зальцбург»

    Эта команда наверняка постарается оказаться в дуэте лидеров своей группы. Потенциал у австрийского клуба весьма высокий.

    В своем чемпионате команда сносит всех и вся на своем пути. В семи поединках «Зальцбург» набрал максимум очков, и заслуженно лидирует.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда вновь победила. Выезд в гости к «Тиролю» принес очередные три очка (1:3).

    Особую опасность для соперников представляет форвард Карим Адейеми. В его активе 6 голов в 7 матчах чемпионата Австрии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.65, на ничью за 4.00, а на «Зальцбург» — за 4.75.

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    Хозяева неплохо атакуют, однако далеко не факт, что смогут преодолеть оборонительные порядки австрийцев.

    «Зальцбург» силен в атаке, да и оборона действует весьма надежно.

    Обе команды отлично атакуют, что и продемонстрируют в отчетном поединке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.37.

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    «Севилья» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. В Севилье не будет недостатка в голах?
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