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    Киевское «Динамо» и «Бенфика» сыграли вничью

    «Динамо» Киев — «Бенфика»: счет матча 0:0

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    Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы E, которая прошла в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 0:0.

    В концовке поединка Николай Шапаренко отправил мяч в ворота лиссабонской команды, но главный арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Дениса Гармаша.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Динамо К — Бенфика 0:0
    Динамо К: Денис Бойко, Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев, 76'), Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 76'), Илья Шкурин (Денис Викторович Гармаш, 59') Бенфика: Роман Яремчук (Дарвин Нуньес, 59'), Эвертон (Неманья Радоньич, 59'), Рафаэл Силва (Пицци, 90'), Алехандро Гримальдо, Юлиан Вайгль, Жоау Мариу (Адель Таарабт, 86'), Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 59'), Morato, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Рафаэл Силва (21'), Роман Яремчук (44'), Сергей Сидорчук (53'), Юлиан Вайгль (71'), Илья Забарный (73'), Денис Викторович Гармаш (83')

    В следующем туре «Динамо» поедет в Мюнхен на игру с «Баварией», а «Бенфика» дома примет «Барселону».

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