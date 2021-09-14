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    РФС поставил сборной России задачу выйти на Олимпиаду

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    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация поставила задачу по выходу сборной России на Олимпийские игры.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Ранее президент России Владимир Путин, выступая против отмены лимита на легионеров, заявил: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут».

    «Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы.

    Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там. Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении.

    Отбор на Игры — это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», — сказал Дюков «Р-Спорту».

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