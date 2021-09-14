РФС поставил сборной России задачу выйти на Олимпиаду

Президент РФСсообщил, что организация поставила задачу по выходу сборной России на Олимпийские игры.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая против отмены лимита на легионеров, заявил: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут».

«Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает по своей значимости чемпионатам мира и Европы.

Но, безусловно, хотелось бы, чтобы наша команда принимала участие там. Мы такую задачу ставим и будем работать в этом направлении.

Отбор на Игры — это, наверное, еще более сложная задача, чем отбор на мир и Европу, потому что европейским сборным вручают всего лишь четыре путевки», — сказал Дюков «Р-Спорту».