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    Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Урал»

    «Рубин» — «Урал»: счет 3:0, обзор голов

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    «Рубин» разгромил «Урал» в домашнем матче 7 тура РПЛ со счетом 3:0.

    Андерс Дрейер
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    Андерс Дрейер

    Хет-трик в составе «бордовых» оформил Андерс Дрейер. Также автогол на свой счет записал защитник «Урала» Артем Мамин.

    «Рубин» одержал четвертую победу в сезоне и набрал 14 очков. Команда Леонида Слуцкого вышла на четвертое место в таблице РПЛ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Урал 4:0
    Голы: 1:0 Андерс Драйер (2'), 2:0 Артём Мамин (автогол) (13'), 3:0 Андерс Драйер (80') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов (Stepan Surikov, 83'), Филип Уремович, Монтассар Тальби, Илья Самошников (Konstantin Nizhegorodov, 79'), In-Beom Hwang, Оливер Абильгор, Андерс Драйер, Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 63'), Джордже Деспотович (German Onugkha, 63') Урал: Эрик Космин Бикфалви, Андрей Егорычев (Вячеслав Подберёзкин, 78'), Рамазан Гаджимурадов (Ylldren Ibrahimaj, 78'), Kirill Kolesnichenko (Leo Goglichidze, 70'), Даниэль Мишкич (Luka Gagnidze, 77'), Бранко Йовичич (Михаил Агеев, 78'), Денис Кулаков, Артём Мамин, Ivan Kuzmichev, Арсен Адамов, Илья Помазун Предупреждения: In-Beom Hwang (19'), Рамазан Гаджимурадов (36'), Сеад Хакшабанович (52'), Оливер Абильгор (56'), German Onugkha (86')

    «Урал» проиграл пятый матч из семи в этом сезоне и занимает последнее место с двумя очками на счету.

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