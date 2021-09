Дани Алвес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или ОАЭ

Бывший защитник «Барселоны»в ближайшее время может перейти в один из клубов с Ближнего Востока.

Ранее на этой неделе 38-летний Алвес покинул «Сан-Паулу», отказавшись возвращаться в расположение клуба после олимпийского турнира в Токио из-за долгов по зарплате. Сообщалось, что бразильцу должны около двух миллионов долларов.

По информации известного журналиста Николо Скиры, Алвес уже получил предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

