В ночь на 25 ноября в заключительном 38-м туре бразильской Серии Б «Спорт Ресифи» дома сыграет против «Сантоса». Начало — в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спорт Ресифи» — «Сантос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: За тур до финиша клуб из штата Пернамбуку с 63 очками идет на пятой строке, но четвертой, дающей билет в элиту, отстает только по дополнительным показателям.

«Спорт Ресифи» выиграл 18 встреч из 37 проведенных, девять матчей свел вничью и десять раз проиграл, забил 55 мячей при 36 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «львы» на выезде разгромили «Понте-Прету» со счетом 4:0. А перед этим они расписали домашнюю мировую с «Шапекоэнсе» 1:1, а также проиграли в гостевых поединках по 1:2 «Америке МГ» и «Операрио».

Не сыграют: Значимых потерь у команды на этот поединок нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Выигрышем в предыдущем матча «Спорт Ресифи» прервал свою 3-матчевую серию без викторий, в которой сперва дважды минимально уступил на выезде, а затем расписал мировой исход. Всего же в отрезке предыдущих девяти игр чемпионата коллектив смог отпраздновать пять викторий и трижды проиграл. И в каждой этой встрече он неизменно забивал.

«Сантос»

Турнирное положение: Коллектив из штата Сан-Паулу еще пара туров тому назад обеспечил себе повышение в классе. Команда уже точно финиширует на первой строке.

«Сантос» выиграл 20 игр из 37 проведенных, восемь встреч свел вничью и девять раз проиграл, разница мячей составляет 56:30.

Последние матчи: «Рыбы» в предыдущем туре первенства потерпели домашнее фиаско от «Регатоса» со счетом 0:2. А перед этим они выиграли четыре поединка подряд и ни разу не пропустили за это время, забив восемь голов.

Не сыграют: У команды полный лазарет и несколько игроков основы не смогут сыграть в этом поединке.

Состояние команды: «Сантос» неплохо провел финишный отрезок. Так за девять своих предыдущих игр чемпионата коллектив смог выиграть в шести из них и еще трижды за данный период времени он проиграл. В пяти же предыдущих встречах «черно-белые» отпраздновали четыре сухие виктории и раз уступил без забитых мячей.

Статистика для ставок

В первом круге на поле «Сантоса» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1

Три последние игры между этими клубами завершились миром

Четыре предыдущих очных поединка этих команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спорт Ресифи» — 1.40, победа «Сантоса» — 7.95, ничья — 4.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.82 соответственно.

Прогноз: «Спорт Ресифи» приложит все усилия, чтобы победить в этом поединке у соперника, который уже утратил турнирную мотивацию, и надеяться на осечки конкурентов.

Рекомендуемая ставка: победа «Спорт Ресифи» с форой (-1) за 1.75.

Прогноз: А вторым вариантом здесь попробуем ставку на верховой исход, так как ожидаем, что встреча пройдет в атакующем ключе.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.98.