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    В «Сан-Паулу» выступили с заявлением по поводу ситуации с Дани Алвесом

    Футбол Латинская Америка
    В «Сан-Паулу» прокомментировали ситуацию, которая сложилась с защитником клуба Дани Алвесом. Из-за долга по зарплате он отказывается играть.

    Дани Алвес
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    Дани Алвес

    «Защитники "Сан-Паулу" Дани Алвес и Миранда выступали за национальную команду на Олимпийских играх в Токио и должны были сегодня вернуться в расположение клуба и приступить к тренировкам. Миранда появился на первом занятии, Алвес — нет. Представители игрока сообщили, что Алвес не вернулся в команду из-за нашей задолженности перед ним. "Сан-Паулу" на прошлой неделе сделал футболисту предложение о переговорах по этому вопросу, но игрок отказался.

    Мы приняли решение, что Дани Алвес больше не будет выступать за наш клуб. "Сан-Паулу" — это самое важное для всех нас», — заявил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте на официальной пресс-конференции бразильской команды.

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