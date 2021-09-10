В «Сан-Паулу» выступили с заявлением по поводу ситуации с Дани Алвесом

В «Сан-Паулу» прокомментировали ситуацию, которая сложилась с защитником клуба Дани Алвесом. Из-за долга по зарплате он отказывается играть.

«Защитники "Сан-Паулу" Дани Алвес и Миранда выступали за национальную команду на Олимпийских играх в Токио и должны были сегодня вернуться в расположение клуба и приступить к тренировкам. Миранда появился на первом занятии, Алвес — нет. Представители игрока сообщили, что Алвес не вернулся в команду из-за нашей задолженности перед ним. "Сан-Паулу" на прошлой неделе сделал футболисту предложение о переговорах по этому вопросу, но игрок отказался.

Мы приняли решение, что Дани Алвес больше не будет выступать за наш клуб. "Сан-Паулу" — это самое важное для всех нас», — заявил спортивный директор клуба Карлос Бельмонте на официальной пресс-конференции бразильской команды.