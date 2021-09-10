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    На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3000 зрителей

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    Ближайшие домашние матчи «Спартака» смогут посетить до 3000 болельщиков. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

    Болельщики «Спартака»
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    Болельщики «Спартака»

    Зеленов отметил, что Роспотребнадзор отказал клубу в увеличении квоты болельщиков.

    «Разрешенное количество зрителей на "Химки" и "Легию" остается прежним — до 3000.

    Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

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    • «Спартак» сыграет 11 сентября с «Химками» в рамках седьмого тура РПЛ, а 15-го встретится с польской «Легией» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по увеличению квоты зрителей.

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