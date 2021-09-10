На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3000 зрителей

Ближайшие домашние матчисмогут посетить до 3000 болельщиков. Об этом сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Зеленов отметил, что Роспотребнадзор отказал клубу в увеличении квоты болельщиков.

«Разрешенное количество зрителей на "Химки" и "Легию" остается прежним — до 3000.

Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сыграет 11 сентября с «Химками» в рамках седьмого тура РПЛ, а 15-го встретится с польской «Легией» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по увеличению квоты зрителей.