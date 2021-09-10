На матчи «Спартака» с «Химками» и «Легией» пустят до 3000 зрителей

Болельщики «Спартака» Фото: globallookpress.com
Зеленов отметил, что Роспотребнадзор отказал клубу в увеличении квоты болельщиков.
«Разрешенное количество зрителей на "Химки" и "Легию" остается прежним — до 3000.
Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».
«Спартак» сыграет 11 сентября с «Химками» в рамках седьмого тура РПЛ, а 15-го встретится с польской «Легией» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по увеличению квоты зрителей.