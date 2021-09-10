Парагвай — Венесуэла. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (10.09.2021)

В 01:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Парагвай»: Антони Сильва, Robert Rojas, Фабиан Бальбуэна, Хуниор Алонсо, Hector Martinez, Mathias Villasanti, Hugo Martinez, Оскар Ромеро, Angel Romero, Luis Amarilla, Алехандро Ромеро.

«Венесуэла»: Ян Уртадо, Romulo Otero, Йеферсон Сотельдо, Хефферсон Саварино, Хуниор Морено, Jose Andres Martinez, Oscar Gonzalez, Джон Чансельор, Nahuel Ferraresi, Alexander Gonzalez, Вилькер Фариньес.

Предыдущий матч соперников: «Венесуэла» — «Парагвай» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Парагвай» со счетом 1:0. Матч между командами «Парагвай» и «Венесуэла» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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