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    Сможет ли Парагвай обыграть Венесуэлу?

    Парагвай — Венесуэла. Прогноз (к. 2.17) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 10 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Парагвай — Венесуэла
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    Пять из восьми матчей Парагвая в текущем отборе завершились вничью
    Сборная Парагвая сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 сентября в Асунсьоне, начало — в 01:30 мск. Парагвай — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Сентября 2021 года
    Парагвай
  • Асунсьон
    •  Парагвай 01:30 Венесуэла Венесуэла
  • Каракас
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    Парагвай

    Сборная Парагвая после восьми туров находится на шестом месте в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.

    Несколько дней назад парагвайцы сыграли вничью на своем поле с Колумбией — 1:1, продлив серию без побед в текущем отборе до шести матчей.

    Интересно, что это уже пятая ничья для Парагвая в квалификации на чемпионат мира.

    Парагвай до сих пор не одержал ни одной домашней победы в этом отборе.

    Венесуэла

    Тем временем Венесуэла находится на последнем месте. Вместе с Боливией это одна из сборных, которые, по всей видимости, уже понимают, что за очередным чемпионатом мира им придется наблюдать по ТВ.

    Венесуэла, как и Парагвай, пока что тоже одержала только одну победу в отборе. Но разница в том, что парагвайцы потерпели два поражения, а венесуэльцы — шесть.

    В минувшее воскресенье сборная Венесуэлы уступила на выезде команде Перу, продлив серию без побед до четырех матчей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Венесуэла проиграла четыре гостевых матча в отборе на ЧМ, пропустив восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    На Парагвай в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу Венесуэлы — за 5.90.

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    В гостевом матче текущего отбора парагвайцы обыграли Венесуэлу со счетом 1:0. И есть подозрение, что предстоящая встреча снова завершится в пользу Парагвая с разницей максимум в два мяча.

    Ставка — победа Парагвая + тотал меньше 3,5 за 2.17.

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    Парагвай — Венесуэла: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Парагвай обыграть Венесуэлу?
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