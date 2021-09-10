Парагвай
Сборная Парагвая после восьми туров находится на шестом месте в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.
Несколько дней назад парагвайцы сыграли вничью на своем поле с Колумбией — 1:1, продлив серию без побед в текущем отборе до шести матчей.
Интересно, что это уже пятая ничья для Парагвая в квалификации на чемпионат мира.
Парагвай до сих пор не одержал ни одной домашней победы в этом отборе.
Венесуэла
Тем временем Венесуэла находится на последнем месте. Вместе с Боливией это одна из сборных, которые, по всей видимости, уже понимают, что за очередным чемпионатом мира им придется наблюдать по ТВ.
Венесуэла, как и Парагвай, пока что тоже одержала только одну победу в отборе. Но разница в том, что парагвайцы потерпели два поражения, а венесуэльцы — шесть.
В минувшее воскресенье сборная Венесуэлы уступила на выезде команде Перу, продлив серию без побед до четырех матчей.
Венесуэла проиграла четыре гостевых матча в отборе на ЧМ, пропустив восемь мячей.
Прогноз и ставка
На Парагвай в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу Венесуэлы — за 5.90.
В гостевом матче текущего отбора парагвайцы обыграли Венесуэлу со счетом 1:0. И есть подозрение, что предстоящая встреча снова завершится в пользу Парагвая с разницей максимум в два мяча.
Ставка — победа Парагвая + тотал меньше 3,5 за 2.17.