Сборная Парагвая сыграет на своем поле с Венесуэлой в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 сентября в Асунсьоне, начало — в 01:30 мск. Парагвай — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Парагвай

Сборная Парагвая после восьми туров находится на шестом месте в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.

Несколько дней назад парагвайцы сыграли вничью на своем поле с Колумбией — 1:1, продлив серию без побед в текущем отборе до шести матчей.

Интересно, что это уже пятая ничья для Парагвая в квалификации на чемпионат мира.

Парагвай до сих пор не одержал ни одной домашней победы в этом отборе.

Венесуэла

Тем временем Венесуэла находится на последнем месте. Вместе с Боливией это одна из сборных, которые, по всей видимости, уже понимают, что за очередным чемпионатом мира им придется наблюдать по ТВ.

Венесуэла, как и Парагвай, пока что тоже одержала только одну победу в отборе. Но разница в том, что парагвайцы потерпели два поражения, а венесуэльцы — шесть.

В минувшее воскресенье сборная Венесуэлы уступила на выезде команде Перу, продлив серию без побед до четырех матчей.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Венесуэла проиграла четыре гостевых матча в отборе на ЧМ, пропустив восемь мячей.

Прогноз и ставка

На Парагвай в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу Венесуэлы — за 5.90.

В гостевом матче текущего отбора парагвайцы обыграли Венесуэлу со счетом 1:0. И есть подозрение, что предстоящая встреча снова завершится в пользу Парагвая с разницей максимум в два мяча.

Ставка — победа Парагвая + тотал меньше 3,5 за 2.17.