Роналду рассчитывает выйти в стартовом составе «МЮ» на игру против «Ньюкасла»

Нападающий «МЮ»заявил, что готов выйти в стартовом составе «красных дьяволов» в субботней игре с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии.

«Не жду, что выйду в старте и что вообще выйду на игру с "Ньюкаслом". Конечно, в субботу я буду нервничать, но я уже зрелый и опытный футболист, я буду готов. Собираюсь оказать давление на Сульшера, чтобы он выпустил меня в стартовом составе (смеется). Я готов!» — цитирует Роналду официальный сайт «манкунианцев».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» состоится 11 сентября на стадионе «Олд Траффорд».

Напомним, португалец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021-го Роналду из туринского «Ювентуса» перешел в свой бывший клуб.