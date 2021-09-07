С «Локомотива» снят запрет на регистрацию игроков

на своем официальном сайте сообщил о снятии запрета на регистрацию новых игроков.

Решение о запрете московскому клубу регистрировать новичков было принято 3 сентября из-за задолженностей перед бывшим защитником команды Соломоном Кверквелией.

«Сегодня, 7 сентября, после исполнения футбольным клубом "Локомотив" своих обязательств председателем Палаты по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного ранее в качестве обеспечительной меры по делу № 057-21 от 3 сентября 2021 года.

С сегодняшнего дня клуб имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях», — говорится в заявлении клуба.