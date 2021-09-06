Якин: Швейцария сыграла против Италии как настоящая команда

Главный тренер сборной Швейцарииподвел итоги матча с Италией (0:0) в отборе ЧМ-2022.

«Мы сыграли как настоящая команда, выглядели очень солидно в матче с сильным соперником. Каждый игрок полностью выложился. Мы начали не очень удачно, но затем смогли лучше контролировать игру во втором тайме.

В итоге мы набрали важное очко, которое должно придать нам уверенности в собственных силах. Следующий матч со сборной Северной Ирландии будет другим. Не так много времени на восстановление. Но у нас есть достаточно энергии», — цитирует Якина Football Italia.

Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы с 7 баллами занимают второе место.