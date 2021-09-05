Косово — Греция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Косово»: Арьянет Мурич, Мергим Войвода, Амир Ррахмани, Фидан Алити, Флорент Хадергьонай, Бесар Халими, Ибрахим Дресевич, Валон Бериша, Лирим Кастрати, Ведат Мурики, Милот Рашица.

«Греция»: Димитрис Яннулис, Вангелис Павлидис, Anastasios Douvikas, Манолис Сиопис, Андреас Бухалакис, Анастасиос Бакасетас, Константинос Цимикас, Giorgos Tzavellas, Константинос Мавропанос, Атанасиос Андруцос, Одиссеас Влаходимос.

Предыдущий матч соперников: «Греция» — «Косово» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Косово» — «Греция». Коэффициент ставки — 2.35.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Греция» со счетом 0:1. Матч между командами «Косово» и «Греция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.