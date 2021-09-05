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    «Эллины» вклинятся в борьбу за путевку на мундиаль?

    Косово — Греция. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, отбор ЧМ-2022, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Греция
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    Гиоргос Масурас
    В воскресенье, 5 сентября, в Приштине на стадионе «Фадил Вокрри» сборная Косово сыграет против национальной команды Греции в пятом туре отборочного этапа ЧМ-2020. Игра начнется в 21:45 по мск. Косово — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 05 Сентября 2021 года
    Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    •  Косово 21:45 Греция Греция
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    Косово

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Косово одержала всего лишь одну победу, которая состоялась пару дней тому назад, когда она в гостях обыграла Грузию со счетом 1:0.

    До этого в данном квалификационном турнире косовары проиграли две игры на старте. Сперва они с крупным счетом 0:3 дома уступили Швеции, а затем потерпели выездное фиаско от Испании 1:3.

    Сейчас у балканской команды 11-матчевая безничейная серия во всех турнирах, в которой было шесть побед и пять поражений.

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    А за последние пять встреч сборная Косово одержала четыре виктории и раз уступила. Правда, четыре игры в данном отрезке были товарищескими.

    Греция

    Чемпион Европы 2004 года в последнее десятилетие переживает не лучшие времена. Команда пропустила уже три крупных турнира. Последний раз она брала участие в ЧМ-2014.

    Так, и Евро-2020 сборная Греции пропустила также. И на выход в основную часть ЧМ-2022 у нее тоже мало шансов. После двух матчей у нее два очка и отставание в пять пунктов от второй строки.

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    • В текущем отборочном цикле «эллины» оба своих поединка свели вничью, поделив поочередно очки на выезде с Испанией и с Грузией на своем поле, сыграв оба раза по 1:1.

    Накануне же греки провели товарняк против Швейцарии и проиграли со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой было пять викторий и столько же ничьих.

    Между собой эти сборные провели два поединка. В одном победили греки 2:1, а в другой игре была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции предлагают — 2.35.

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    На викторию Косово дают — 3.52, ничья оценена — в 3.17.

    Для греков только победа в данной игре оставит им шансы на борьбу за выход в финальную часть ЧМ-2022. Прогнозируем, что гости все же справятся с неуступчивыми косоварами и положат в свою копилку три пункта.

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    Косово — Греция: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. «Эллины» вклинятся в борьбу за путевку на мундиаль?
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