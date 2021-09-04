Почетный президент РФС оценил шансы России в матче с Кипром

Почетный президент РФСподелился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипра и России.

«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр — команда, которую надо обыгрывать. Мне интересно, каким образом Валерий Георгиевич построит игру команды. У нас две игры впереди, в которых можно поэкспериментировать с составом. Можно проверить новые сочетания.

Я думаю, Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать. Дальше уже пойдут решающие матчи, перед которыми надо будет определиться со стартовым составом, зная возможности каждого футболиста в отдельности», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Прогноз на матч Кипр — Россия

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.