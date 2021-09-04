Кипр — Россия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 19:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Кипр»: Неофитос Михаил, Николас Панайоту, Фанос Кателарис, Антреас Каро, Paris Psaltis, Григорис Кастанос, Костакис Артиматас, Nikolas Ioannou, Иоаннис Питтас, Фотис Папулис, Лойзос Лойзу.

«Россия»: Денис Черышев, Фёдор Смолов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Гилерме.

Предыдущий матч соперников: «Кипр» — «Россия» 0:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Россия». Коэффициент ставки — 2.25.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Россия» со счетом 1:3. Матч между командами «Кипр» и «Россия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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