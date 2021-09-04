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    Фарерские острова — Дания. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

    «Фарерские острова» — «Дания». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч «Фарерские острова» — «Дания».

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    Составы команд:

    «Фарерские острова»: Тейтур Гестсон, Гилли Ролантссон, Одмар Феро, Сонни Наттестад, Рене Йонсен, Сольви Ватнхамар, Халлур Ханссен, Гуннар Ватнхамар, Брандур Хендрикссон, Мейнхард Ольсен, Joan Simun Edmundsson.

    «Дания»: Мохаммед Дарами, Jonas Wind, Якоб Бруун Ларсен, Матиас Йенсен, Кристиан Нергор, Андерс Кристиансен, Йенс Ларсен, Андреас Кристенсен, Виктор Нельссон, Расмус Кристенсен, Каспер Шмейхель.

    Предыдущий матч соперников: «Дания» — «Фарерские острова» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:6.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Дания» со счетом 1:6. Матч между командами «Фарерские острова» и «Дания» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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