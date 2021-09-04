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    Фарерцы не избегут разгрома от грозных датчан

    Фарерские острова — Дания. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, отбор ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Дания
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    Миккель Дамсгор
    В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет команду Дании в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фарерские острова

    Национальная команда Фарерских островов претендуют в данном отборочном цикле либо на пятое место, либо на шестое — их главный конкурент сборная Молдавии.

    Как раз с молдаванами островитяне и набрали единственные очки в данном соревновании, сыграв с ними на выезде вничью со счетом 1:1 еще в первом туре.

    После этого «рыбаки» только проигрывали. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 Австрией и 0:4 Шотландией. Накануне же фарерцы дома уступили 0:4 Израилю.

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    У Фарер только одна виктория за последние девять встреч, которая была добыта дома в товарняке над Лихтенштейном 5:1. Еще в этот период они трижды сыграли вничью и пять раз проиграли.

    Дания

    На прошедшем чемпионате Европы сборная Дании добралась до полуфинала турнира, уступив по итогам дополнительного времени Англии только из-за скандального пенальти.

    В текущем же отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «алая гвардия» выиграла все четыре матча, причем без пропущенных голов и уверенно возглавляет турнирную таблицу своей группы, обходя преследователей на пять пунктов.

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    • Еще до континентального первенства датчане разобрались с Израилем 2:0 на его поле, уничтожили дома Молдавию 8:0 и разгромили в гостях Австрию 4:0. А несколько дней назад они на своей территории уверенно разобрались с Шотландией — 2:0.

    Между собой эти сборные играли четырежды. Все четыре матча выиграли датчане — 4:1, 4:0 дважды и 2:0.

    Прогноз и ставка на Фарерские острова — Дания

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям. На победу Дании предлагают — 1.11.

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    На викторию Фарер дают — 30.00, ничья оценена — в 10.00.

    В этой игре явным фаворитом является Дания, которой букмекеры пророчат победу с крупным счетом. Мы будем также солидарны с ними и прогнозируем в данном поединке разгромную викторию гостей.

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    Фарерские острова — Дания: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Фарерцы не избегут разгрома от грозных датчан
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