В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет команду Дании в пятом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 4 сентября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов претендуют в данном отборочном цикле либо на пятое место, либо на шестое — их главный конкурент сборная Молдавии.

Как раз с молдаванами островитяне и набрали единственные очки в данном соревновании, сыграв с ними на выезде вничью со счетом 1:1 еще в первом туре.

После этого «рыбаки» только проигрывали. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 Австрией и 0:4 Шотландией. Накануне же фарерцы дома уступили 0:4 Израилю.

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У Фарер только одна виктория за последние девять встреч, которая была добыта дома в товарняке над Лихтенштейном 5:1. Еще в этот период они трижды сыграли вничью и пять раз проиграли.

Дания

На прошедшем чемпионате Европы сборная Дании добралась до полуфинала турнира, уступив по итогам дополнительного времени Англии только из-за скандального пенальти.

В текущем же отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре «алая гвардия» выиграла все четыре матча, причем без пропущенных голов и уверенно возглавляет турнирную таблицу своей группы, обходя преследователей на пять пунктов.

Еще до континентального первенства датчане разобрались с Израилем 2:0 на его поле, уничтожили дома Молдавию 8:0 и разгромили в гостях Австрию 4:0. А несколько дней назад они на своей территории уверенно разобрались с Шотландией — 2:0.

Между собой эти сборные играли четырежды. Все четыре матча выиграли датчане — 4:1, 4:0 дважды и 2:0.

Прогноз и ставка на Фарерские острова — Дания

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям. На победу Дании предлагают — 1.11.

На викторию Фарер дают — 30.00, ничья оценена — в 10.00.

В этой игре явным фаворитом является Дания, которой букмекеры пророчат победу с крупным счетом. Мы будем также солидарны с ними и прогнозируем в данном поединке разгромную викторию гостей.