Ионов и Марио Фернандес пропустят игру с Кипром, но будут готовы к матчу с Мальтой

Сборнаяв пятницу утром отправилась на Кипр, где 4 сентября должна проведет очередной матч отборочного турнира ЧМ-2022.

В состав национальной команды вошли 24 футболиста.

Встречу с Кипром пропустят полузащитник Алексей Ионов и защитник Марио Фернандес, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. Им решили дать возможность для полноценного восстановления, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября.

В заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 по регламенту УЕФА можно включить 23 игроков.

Напомним, ранее расположение сборной России покинули полузащитник Даниил Фомин и голкипер Сергей Песьяков.