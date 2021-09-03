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    Ионов и Марио Фернандес пропустят игру с Кипром, но будут готовы к матчу с Мальтой

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    Сборная России в пятницу утром отправилась на Кипр, где 4 сентября должна проведет очередной матч отборочного турнира ЧМ-2022.

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    В состав национальной команды вошли 24 футболиста.

    Встречу с Кипром пропустят полузащитник Алексей Ионов и защитник Марио Фернандес, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией. Им решили дать возможность для полноценного восстановления, сообщает пресс-служба РФС.

    Отмечается, что оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября.

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    Напомним, ранее расположение сборной России покинули полузащитник Даниил Фомин и голкипер Сергей Песьяков.

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