Андорра — Сан-Марино. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (02.09.2021)

В 21:45 в группе I отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Андорра»: Хосе Гомес, Мойсес Сан-Никола, Макс Льовера, Albert Alavedra, Жоан Сервос, Жорди Алаез, Марк Валес, Серхио Морено, Алешандре Мартинез, Ricard Fernandez, Марк Пужоль.

«Сан-Марино»: Хосе Хирш Адольфо, Luca Nanni, Фабио Томассини, David Tomassini, Энрико Голинуччи, Лоренцо Лунадей, Мирко Палацци, Данте Карлос Росси, Filippo Fabbri, Мануэль Баттистини, Элиа Бенедеттини.

Предыдущий матч соперников: «Сан-Марино» — «Андорра» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Андорра» — «Сан-Марино». Коэффициент ставки — 1.87.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Андорра» со счетом 4:0. Матч между командами «Андорра» и «Сан-Марино» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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