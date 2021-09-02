Андорра
После трех матчей отбора Андорра имеет 3 поражения, но зато у нее есть один забитый мяч, который команда забила сборной Венгрии (1:4).
Помимо поражения от венгров у хозяев были неудачные выступления в матчах с Албанией (0:1) и Польшей (0:3). После этого андоррцы имеют разницу голов -7 и занимают пятое место в турнирной таблице группы I.
3 июня Андора провела товарищеский матч с Ирландией и проиграла с крупным счетом 1:4. Последний поединок команда сыграла 7 июня, в котором она добилась нулевой ничьи с Гибралтаром.
На своем поле Андорра не выигрывала в шести матчах подряд, пять из которых завершались в пользу соперника.
Сан-Марино
У Сан-Марино ситуация еще хуже. Команда не забила ни одного мяча, пропустила 10 в свои ворота и занимает последнее место в таблице.
Гости крупно проиграли Англии 0:5, со счетом 0:3 уступили Венгрии и потерпели домашнее поражение от Албании со счетом 0:3.
Ранее команда с большим трудом прервала серию неудач в официальных поединках и даже продержалась две встречи, сыграв по нулям с Лихтенштейном и Гибралтаром. О победах речи конечно не идет вовсе.
28 мая сборная Сан-Марино крупно влетела Италии (0:7). После этого в начале июня коллектив проиграл сборной Косова (1:4) и сборной Италии до 20 лет (0:1).
Прогноз и ставка
Андорра имеет огромный перевес в коэффициентах. На ее победу букмекеры дают 1.44, тогда как на победу Сан-Марино — 10.50. Ничья выставлена с коэффициентом 4.10.
По большому счету обе команды представляют лагерь слабых, но огромный плюс для андоррцев —
Полагаем, что сборная Андорры вполне может наиграть на победу, так как