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    Одержит ли Андорра первую победу в квалификации на ЧМ-2022?

    Андорра — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Сан-Марино
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    Марк Пужол
    2 сентября сборная Андорры примет сборную Сан-Марино в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Игра состоится на стадионе «Национальный». Начало в 21:45 мск. Андорра — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 02 Сентября 2021 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 21:45 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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  • Ставка!
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    Андорра

    После трех матчей отбора Андорра имеет 3 поражения, но зато у нее есть один забитый мяч, который команда забила сборной Венгрии (1:4).

    Помимо поражения от венгров у хозяев были неудачные выступления в матчах с Албанией (0:1) и Польшей (0:3). После этого андоррцы имеют разницу голов -7 и занимают пятое место в турнирной таблице группы I.

    3 июня Андора провела товарищеский матч с Ирландией и проиграла с крупным счетом 1:4. Последний поединок команда сыграла 7 июня, в котором она добилась нулевой ничьи с Гибралтаром.

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    На своем поле Андорра не выигрывала в шести матчах подряд, пять из которых завершались в пользу соперника.

    Сан-Марино

    У Сан-Марино ситуация еще хуже. Команда не забила ни одного мяча, пропустила 10 в свои ворота и занимает последнее место в таблице.

    Гости крупно проиграли Англии 0:5, со счетом 0:3 уступили Венгрии и потерпели домашнее поражение от Албании со счетом 0:3.

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  • 30/08/2021

    • Ранее команда с большим трудом прервала серию неудач в официальных поединках и даже продержалась две встречи, сыграв по нулям с Лихтенштейном и Гибралтаром. О победах речи конечно не идет вовсе.

    28 мая сборная Сан-Марино крупно влетела Италии (0:7). После этого в начале июня коллектив проиграл сборной Косова (1:4) и сборной Италии до 20 лет (0:1).

    Прогноз и ставка

    Андорра имеет огромный перевес в коэффициентах. На ее победу букмекеры дают 1.44, тогда как на победу Сан-Марино — 10.50. Ничья выставлена с коэффициентом 4.10.

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    По большому счету обе команды представляют лагерь слабых, но огромный плюс для андоррцев — гол в ворота сборной Венгрии. Сборная Сан-Марино не забивала в восьми официальных матчах подряд, а для победы нужно забивать.

    Полагаем, что сборная Андорры вполне может наиграть на победу, так как чаще стала забивать. В трех матчах у нее 2 забитых. Наши прогноз и ставка — Андорра победит и не пропустит за 1.87.

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    Андорра — Сан-Марино: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли Андорра первую победу в квалификации на ЧМ-2022?
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