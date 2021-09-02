2 сентября сборная Андорры примет сборную Сан-Марино в матче отборочного цикла ЧМ-2022. Игра состоится на стадионе «Национальный». Начало в 21:45 мск. Андорра — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

После трех матчей отбора Андорра имеет 3 поражения, но зато у нее есть один забитый мяч, который команда забила сборной Венгрии (1:4).

Помимо поражения от венгров у хозяев были неудачные выступления в матчах с Албанией (0:1) и Польшей (0:3). После этого андоррцы имеют разницу голов -7 и занимают пятое место в турнирной таблице группы I.

3 июня Андора провела товарищеский матч с Ирландией и проиграла с крупным счетом 1:4. Последний поединок команда сыграла 7 июня, в котором она добилась нулевой ничьи с Гибралтаром.

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На своем поле Андорра не выигрывала в шести матчах подряд, пять из которых завершались в пользу соперника.

Сан-Марино

У Сан-Марино ситуация еще хуже. Команда не забила ни одного мяча, пропустила 10 в свои ворота и занимает последнее место в таблице.

Гости крупно проиграли Англии 0:5, со счетом 0:3 уступили Венгрии и потерпели домашнее поражение от Албании со счетом 0:3.

Ранее команда с большим трудом прервала серию неудач в официальных поединках и даже продержалась две встречи, сыграв по нулям с Лихтенштейном и Гибралтаром. О победах речи конечно не идет вовсе.

28 мая сборная Сан-Марино крупно влетела Италии (0:7). После этого в начале июня коллектив проиграл сборной Косова (1:4) и сборной Италии до 20 лет (0:1).

Прогноз и ставка

Андорра имеет огромный перевес в коэффициентах. На ее победу букмекеры дают 1.44, тогда как на победу Сан-Марино — 10.50. Ничья выставлена с коэффициентом 4.10.

По большому счету обе команды представляют лагерь слабых, но огромный плюс для андоррцев — гол в ворота сборной Венгрии . Сборная Сан-Марино не забивала в восьми официальных матчах подряд, а для победы нужно забивать.