Англия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 6 сентября, сборная Англии примет сборную Андорры в рамках 5-го тура квалификационного матча Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K Англия — Андорра 1:0 Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Марк Гехи, Дэниел Бёрн, Майлс Льюис-Скелли, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Эберечи Эзе, Чуквунонсо Мадуэке, Маркус Рашфорд, Гарри Кейн Андорра: Икер, Жоан Сервос, Марк Валес, Мойсес Сан-Никола, Иан Оливера, Кристиан Гарсия, Макс Льовера, Cucu, Pau Babot, Aron Rodrigo Tapia, Biel Borra Font

Ход игры

28' Темп игры по прежнему не высок, не форсируют ход событий хозяева, у гостей при таком счете шансы на достойный результат тоже сохраняются.

25' Гооол! 1:0. Автогол Кристиана Гарсии, после подачи Мадуэке головой в дальний угол собственных ворот мяч переправил защитник гостей. Мяч в девятку залетел, у Икера Альвареса шансов спасти свою команду не было.

23' Прострел Мадуэке вдоль ворот сборной Андорры, Кейн совсем немного не дотянулся до мяча, а перед ним уже пустые ворота открывались.

23' Эзе бил из пределов штрафной Андорры, Льовера выбил мяч из пустого угла.

21' Мячом безраздельно владеют англичане, 84 процента времени он у них в ногах. Но, опасностей у ворот гостей пока нет.

19' Получилось у Андорры не пропустить быстрый гол. Играют они без мяча, полностью концентрируясь на разрушении атак сборной Англии.

17' Удар Мадэуке из-за пределов штрафной площади угодил в одного из защитников гостей.

15' Эзе плотно пробил из-за пределов штрафной Андорры, мяч по центру ворот прилетел, спокойно мяч поймал Икер Альварес.

13' Контролируют мяч англичане, пока больше поперёк поля. Пробуют растянуть оборону гостей хозяева.

10' Кейн в падении нанёс удар по воротам сборной Андорры, но прямо в руки вратарю мяч прилетел.

9' Темп игры пока размеренный, не нагнетают хозяева, а гостям этого и не нужно.

8' С владением мяча у Андорры беда, не получается даже пару передач друг другу сделать.

6' Желтая карточка показана Баботу.

4' В позиционной атаке сборная Англии пребывает, пока до угроз воротам Андорры дело не доходит.

2' Мяч под контролем англичан, сразу захватили они инициативу.

1' Мадуэке совершил прорыв по правому флангу атаки сборной Англии, но даже углового не получилось заработать, удар от ворот Андорры.

1' Матч начался! сборная Андорры начала с центра поля.

До матча

18:54 Игроки появляются на поле, скоро матч начнется!

18:50 В Бирмингеме облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. На термометре 22 градуса.

18:40 Матч пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, вмещающем 42 788 зрителей.

18:30 Главным арбитром матча будет Мохаммад Аль-Эмара из Финляндии.

Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд, Джеймс, Бёрн, Гехи, Льюис-Скелли, Мадуэке, Андерсон, Эзе, Райс, Рашфорд, Кейн.

Андорра: Альварес, Льовера, Оливейра, Сан Николас, Гарсия, Борра, Бабот, Сервос, Валес, Фернандес, Родриго.

Англия

Главная команда Англии пока что не имеет проблем и уверенно мчится в групповой этап чемпионат мира. «Три льва» выиграли три матча из трех, набрали девять очков и девять возможных и занимают первое место в турнирной таблице своей группы. За три матча англичане смогли забить шесть мячей, а не пропустили ни одного. в июне английская национальная команда проиграла Сенегалу (1:3) и выиграла у Андорры (1:0) в отборе. До этого же Англии также разобралась с Латвией (3:0) и Албанией (2:0). Перед этим сборная Англии также победила Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).

Подопечные Томаса Тухеля должны без особых проблем решать задачу, занимать первое место в своей группе и выходить на чемпионат мира. Сборная Англии с 1982 года является постоянным участником мирового первенства. В этот раз команда может решить задачу выхода на Мундиаль даже за несколько туров до конца квалификации. Все вызванные футболисты в строю.

Андорра

Андоррская национальная команда крайне неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-2026. «Трехцветные» проиграли все четыре матча и идут последними в своей отборочной группе. За четыре игры андоррцы не забили ни одного мяча, а пропустили целых восемь. в июне главная команда Андорры проиграла Сербии (0:3) и Англии (0:1). В марте «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1). Перед этим же Андорра смогла сыграть вничью с Мальтой (0:0) в Лиге наций.

Подопечные Кольдо точно никуда не выйдут и для них будет достижением любое набранное очко в этой группе. Сборная Андорры еще никогда не выступала на больших турнирах. Команда считается «карликовой» и с большой долей вероятности не сможет навязать борьбу сопернику. Все вызванные футболисты в строю.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 7 матчей, во всех 7-ми победу одержала сборная Англии.

