Англия — Андорра: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.95

6 сентября в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Англии и Андорры. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: главная команда Англии пока что не имеет проблем и уверенно мчится в групповой этап чемпионат мира.

«Три льва» выиграли три матча из трех, набрали девять очков и девять возможных и занимают первое место в турнирной таблице своей группы.

За три матча англичане смогли забить шесть мячей, а не пропустили ни одного.

Последние матчи: в июне английская национальная команда проиграла Сенегалу (1:3) и выиграла у Андорры (1:0) в отборе.

До этого же Англии также разобралась с Латвией (3:0) и Албанией (2:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Англии также победила Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).

Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля должны без особых проблем решать задачу, занимать первое место в своей группе и выходить на чемпионат мира.

Сборная Англии с 1982 года является постоянным участником мирового первенства. В этот раз команда может решить задачу выхода на Мундиаль даже за несколько туров до конца квалификации.

Андорра

Турнирное положение: андоррская национальная команда крайне неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-2026.

«Трехцветные» проиграли все четыре матча и идут последними в своей отборочной группе.

За четыре игры андоррцы не забили ни одного мяча, а пропустили целых восемь.

Последние матчи: в июне главная команда Андорры проиграла Сербии (0:3) и Англии (0:1).

В марте «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).

Перед этим же Андорра смогла сыграть вничью с Мальтой (0:0) в Лиге наций.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Кольдо точно никуда не выйдут и для них будет достижением любое набранное очко в этой группе.

Сборная Андорры еще никогда не выступала на больших турнирах. Команда считается «карликовой» и с большой долей вероятности не сможет навязать борьбу сопернику.

Статистика для ставок

Андорра проиграла 4 последних матча

Англия выиграла 6 последних официальных матчей

В последней очной игре Англия победила Андорру со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа Андорры — в 55.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.12 и 6.30.

Прогноз: Англия намного сильнее Андорры и должны крупно выигрывать у соперника.

Ставка: победа Англии с форой-4,5 за 2.00.

Прогноз: команды вполне могут забить шесть мячей на двоих и почти все они будут забить в ворота одной команды.

Ставка: тотал больше 5,5 за 2.50.