ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ» Гранит ДжакаВертикальный лифт или жесткая реальность: смогут ли «Лидс», «Сандерленд» и «Бернли» сломать проклятие новичков АПЛ Дэниел ЛевиКонец эпохи Леви: спорное наследие и рискованный поворот для «Тоттенхэма»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
    Все новости спорта

    Сколько Англия забьет Андорре?

    Англия — Андорра: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Андорры Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на Англия — Андорра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн (сборная Англии)
    6 сентября в 4-м туре квалификации чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Англии и Андорры. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 06 Сентября 2025 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 19:00 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
    •

    Англия

    Турнирное положение: главная команда Англии пока что не имеет проблем и уверенно мчится в групповой этап чемпионат мира.

    «Три льва» выиграли три матча из трех, набрали девять очков и девять возможных и занимают первое место в турнирной таблице своей группы.

    Англия — Андорра: коэффициенты букмекеров

    За три матча англичане смогли забить шесть мячей, а не пропустили ни одного.

    Последние матчи: в июне английская национальная команда проиграла Сенегалу (1:3) и выиграла у Андорры (1:0) в отборе.

    До этого же Англии также разобралась с Латвией (3:0) и Албанией (2:0).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим сборная Англии также победила Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).

    Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля должны без особых проблем решать задачу, занимать первое место в своей группе и выходить на чемпионат мира.

    Сборная Англии с 1982 года является постоянным участником мирового первенства. В этот раз команда может решить задачу выхода на Мундиаль даже за несколько туров до конца квалификации.

    Андорра

    Турнирное положение: андоррская национальная команда крайне неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-2026.

    «Трехцветные» проиграли все четыре матча и идут последними в своей отборочной группе.

  • Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • В сентябре сборная России сыграет 2 товарищеских матча против Иордании и Катара
  • 02/09/2025

    • За четыре игры андоррцы не забили ни одного мяча, а пропустили целых восемь.

    Последние матчи: в июне главная команда Андорры проиграла Сербии (0:3) и Англии (0:1).

    В марте «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).

    Перед этим же Андорра смогла сыграть вничью с Мальтой (0:0) в Лиге наций.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Кольдо точно никуда не выйдут и для них будет достижением любое набранное очко в этой группе.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Сборная Андорры еще никогда не выступала на больших турнирах. Команда считается «карликовой» и с большой долей вероятности не сможет навязать борьбу сопернику.

    Статистика для ставок

    • Андорра проиграла 4 последних матча

    • Англия выиграла 6 последних официальных матчей

    • В последней очной игре Англия победила Андорру со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа Андорры — в 55.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.12 и 6.30.

    Прогноз: Англия намного сильнее Андорры и должны крупно выигрывать у соперника.

    Ставка: победа Англии с форой-4,5 за 2.00.

    Прогноз: команды вполне могут забить шесть мячей на двоих и почти все они будут забить в ворота одной команды.

    Ставка: тотал больше 5,5 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Россия (U21) — Саудовская Аравия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Козырева — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Румыния — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дардери — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оливьери — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дэй — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия — Андорра: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 06.09.202519:00. Сколько Англия забьет Андорре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры