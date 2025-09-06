Англия — Андорра: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 и ставка за 1.95

Англия
Андорра
Англия
Турнирное положение: главная команда Англии пока что не имеет проблем и уверенно мчится в групповой этап чемпионат мира.
«Три льва» выиграли три матча из трех, набрали девять очков и девять возможных и занимают первое место в турнирной таблице своей группы.
Англия — Андорра: коэффициенты букмекеров
За три матча англичане смогли забить шесть мячей, а не пропустили ни одного.
Последние матчи: в июне английская национальная команда проиграла Сенегалу (1:3) и выиграла у Андорры (1:0) в отборе.
До этого же Англии также разобралась с Латвией (3:0) и Албанией (2:0).
Перед этим сборная Англии также победила Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).
Не сыграют: все вызванные футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля должны без особых проблем решать задачу, занимать первое место в своей группе и выходить на чемпионат мира.
Сборная Англии с 1982 года является постоянным участником мирового первенства. В этот раз команда может решить задачу выхода на Мундиаль даже за несколько туров до конца квалификации.
Андорра
Турнирное положение: андоррская национальная команда крайне неудачно стартовала в квалификации к ЧМ-2026.
«Трехцветные» проиграли все четыре матча и идут последними в своей отборочной группе.
За четыре игры андоррцы не забили ни одного мяча, а пропустили целых восемь.
Последние матчи: в июне главная команда Андорры проиграла Сербии (0:3) и Англии (0:1).
В марте «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).
Перед этим же Андорра смогла сыграть вничью с Мальтой (0:0) в Лиге наций.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Кольдо точно никуда не выйдут и для них будет достижением любое набранное очко в этой группе.
Сборная Андорры еще никогда не выступала на больших турнирах. Команда считается «карликовой» и с большой долей вероятности не сможет навязать борьбу сопернику.
Статистика для ставок
- Андорра проиграла 4 последних матча
- Англия выиграла 6 последних официальных матчей
- В последней очной игре Англия победила Андорру со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 20.00, а победа Андорры — в 55.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.12 и 6.30.
- 1.85Исландия — Азербайджан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.74Узбекистан — Кыргызстан: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.05Греция — Беларусь: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Англия намного сильнее Андорры и должны крупно выигрывать у соперника.
Ставка: победа Англии с форой-4,5 за 2.00.
Прогноз: команды вполне могут забить шесть мячей на двоих и почти все они будут забить в ворота одной команды.
Ставка: тотал больше 5,5 за 2.50.