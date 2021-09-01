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    Сборная России сыграла вничью с Хорватией в Москве

    Россия — Хорватия: счет матча 0:0

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    Сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 0:0.

    На 15-й минуте неплохой момент был у Арсена Захаряна, который пробил чуть выше перекладины.

    «Шашечные» могли огорчить Гильерме на 43-й минуте, когда Никола Влашич головой сделал скидку на Ивана Перишича и тот с близкого расстояния пробил неточно.

    В самом начале второго тайма Алексей Ионов нанес неплохой удар с пределов штрафной, однако Доминик Ливакович оказался к этому готов.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Россия — Хорватия 0:0
    Россия: Гилерме, Марио Фернандес (Илья Самошников, 78'), Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев (Александр Ерохин, 84'), Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Ионов (Зелимхан Бакаев, 70'), Алексей Миранчук (Антон Заболотный, 46'), Arsen Zakharyan (Денис Черышев, 70') Хорватия: Андрей Крамарич (Мислав Оршич, 75'), Иван Перишич (Marko Livaja, 75'), Марио Пашалич (Лука Иванушец, 70'), Никола Влашич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Борна Соса, Дуйе Чалета-Цар (Миле Шкорич, 84'), Деян Ловрен, Josip Juranovic, Доминик Ливакович Предупреждения: Дмитрий Баринов (35'), Денис Черышев (90 + 4')

    В других матчах группы H Словения на своем поле сыграла вничью со Словакией 1:1, а Мальта у себя дома разгромила Кипр 3:0.

    Группа H

    1. Хорватия — 7 очков (4 игры)
    2. Россия — 7 (4)
    3. Словакия — 6 (4)
    4. Словения — 4 (4)
    5. Мальта — 4 (4)
    6. Кипр — 4 (4)

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