Россия — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Россия»: Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук, Arsen Zakharyan.

«Хорватия»: Андрей Крамарич, Иван Перишич, Марио Пашалич, Никола Влашич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Josip Juranovic, Доминик Ливакович.

Предыдущий матч соперников: «Россия» — «Хорватия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Россия» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 2.34.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Хорватия» со счетом 0:4. Матч между командами «Россия» и «Хорватия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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